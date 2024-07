Udělalo se mi špatně. Ramba řekla, proč málem odmítla Zápisník alkoholičky

"Na střední škole jsem měla určitě období, u kterého když si představím, že by takhle slavilo moje dítě, tak by to mohlo být na hraně," říká herečka Tereza Ramba. Naposledy ztvárnila dramatickou hlavní roli ve filmu Zápasník alkoholičky, který míří do českých kin. Jak se na roli musela připravovat? Dokáže pochopit ty, kdo alkoholismu propadnou? A jak drsný je svět filmu?

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata? 00:08-06:53 Utápěla někdy herečka Tereza Ramba splín v alkoholu? Jak to vypadá, když se očišťuje od role? Prožívá všechny role stejně intenzivně jako roli alkoholičky v novém filmu? A kdo ji přesvědčil, aby roli vzala? 06:53-13:52 Jak tuto roli Ramba vnímala jako máma dětí v podobném věku, jako je dítě hlavní protagonistky? Zažila během mateřství nějakou krizi? Zasahovala nějak do scénáře? A musela se v rámci přípravy opít do němoty? 13:52-17:59 Jaké bylo pro Rambu setkání s Michaelou Duffkovou, podle které je film natočen? Kde je hranice užívání alkoholu? A v čem je svět žen alkoholiček jiný než svět alkoholiků mužů? 17:59-23:08 Svádí herecká profese k užívání alkoholu více než jiná? Jak zvládla Ramba ustát začátek své kariéry, kterou v jejích 15 letech odstartoval film Rafťáci? Proč je podle Ramby svět filmu drsný a nemilosrdný? 23:08-30:51 Panuje ve filmovém prostředí stále obhroublé zacházení s mladými ženami? Jak se Ramba naučila milovat svoje tělo? Proč už dnes nahotu neřeší? A jak vznikl nápad na vlastní značku s udržitelnou módu?