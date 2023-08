Nebuďme jako komunisti, říká k prezidentu Pavlovi na "svém" festivalu Martin Věchet

Martin Věchet, známý mnohými pod přezdívkou Geronimo, je velmi těsně spjat s festivalem Open Air TrutnOFF od úplných počátků. Festival zakládal, vytvořil z něj nejen hudební, ale také společenský fenomén a s koncem 39. ročníku v srpnu 2023 už myslel na další ročník. "Příští rok bude festivalu 40 let. Ale jestli bude, uvidíme," sdělil Aktuálně.cz s tím, že není vůbec jednoduché festival pořádat.

Největší pozornost vyvolala na letošním ročníku účast prezidenta Petra Pavla, protože festival je částí společnosti vnímaný jako antikomunistická akce, spojená například s prezidentem Václavem Havlem. Ten se k festivalu vždy vřele hlásil a Věchet jeho odkaz pravidelně připomíná. Navíc letošní ročník byl věnovaný dvěma bývalým disidentkám - Daně Němcové a Petrušce Šustrové, které v uplynulém roce zemřely.

"Nechci, abychom byli jako komunisté a uzurpovali někomu právo někde být. Prostě náčelníka máme jenom jednoho, to je jasný, Václava. To, že má současný prezident minulost takovou, jakou má, tak to několikrát vysvětlil," řekl k Pavlově účasti Věchet, který podotkl, že nepatří k jeho voličům. "Ale po 20 letech se rozsvítilo na Hradě světlo a já jsem rád, že máme moderního prezidenta, který není zapšklý ani mstivý. Po 20 letech temnoty světlo na Hradě," míní zakladatel festivalu.