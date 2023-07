Baví mě řešení problémů pro Porsche i TEDx, říká pořadatelka populárního festivalu

Nebýt TEDx Prague, seděla by patrně v těchto dnech Markéta Jedličková v Německu, kde pracuje ve společnosti Porsche Engineering. Teď si ale vzala volno, protože se skupinou přátel připravuje další ročník populární akce, která se uskuteční v pátek 14. července odpoledne a večer v multifunkčním sále DOX+ v pražských Holešovicích.

"Vždycky mě bavilo bádání a věda. A na TedX je cenné to, že za jeden večer zazní spousta zajímavých myšlenek, ze kterých může člověk integrovat do svého života mnoho nového," říká plzeňská rodačka, kterou od dětství velmi bavila matematika. Nakonec se stala vědkyní a v Praze začala pracovat pro společnost Porsche Engineering. Později přešla do stejné firmy v Německu, kde se věnuje zkoumání bateriových systémů.

Zároveň se ale věnovala pořádání TEDx Prague, který je součástí vzdělávacích a inspirujících akcí, jež běží pod názvem TEDx po celém světě. "Mě baví řešení problémů. A Porsche, celkově auta, stejně jako TEDx, mají různé problémy, které je třeba řešit a vyřešit," vysvětluje a zároveň přiznává, že pořádat takovou akci je stále složitější.

"Není to opravdu jednoduché. Zejména, když to všichni připravujeme ve svém volnu. Navíc mně a mým kolegům nesmírně moc záleží na tom, abychom přivedli co nejzajímavější hosty, kteří svým povídáním dokážou posluchače zaujmout a často i inspirovat," říká Jedličková k programu, který začne v pátek v 17. hodin a skončí závěrečnou afertparty až pozdě večer.