Od dětí a manžela bych nikdy neodešla. Důležité je odpouštět, říká pamětnice

Božena Maradová ze Šardic patří ke generaci posledních "tetiček" na moravském Slovácku, které se věnují tradici malování pískem, chodí v kroji a dokáží poutavě povídat také o životě. V rozhovoru pro Aktuálně.cz paní Maradová mluvila mimo jiné o tom, jak vnímá dnešní moderní dobu. Třeba pokud jde o vztah mezi manžely, kdy se mnohá manželství rozpadají a děti vyrůstají v neúplných rodinách.

"Kdyby se to stalo mně, já bych od dětí ani muže neodešla. My jsme se brali v kostelíku. A já jsem před oltářem slíbila, že i v dobrém, i ve zlém budu při mužovi stát a že ho nikdy neopustím. A toho se do dnešního dne držím," řekla Božena Maradová, která prozradila i recept na dlouholeté manželství.

"Moja skromná maminečka říkávala: Bez odpuštění života není. V každém domě se něco najde. Někdy člověk něco unáhleně řekne. Ale dokázat se omluvit a né se hned rozvádět. Protože tím trpí jenom naše nejdražší děti," míní tato pamětnice.