Policisté v pražských Letňanech minulý týden zastavili řidiče, který jel v protisměru. Muž následně hlídce nabídl úplatek 3 tisíc korun. Strážci zákona to odmítli, při dechové zkoušce šofér navíc nadýchal téměř 2 a půl promile. Policie muže obvinila z ohrožení pod vlivem návykové látky a podplácení. V případě uznání viny mu hrozí trest vězení od jednoho do šesti let.