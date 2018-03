VIDEO: Jak obléknout dítě do mrazu? Stačí tři vrstvy kvalitního oblečení

28. 2. | Odbornice na technické oblékaní Petra Tichá nám poradila, jak připravit dítě do mrazu a nízkých teplot. Důležitým faktorem je vrstvení. Základní vrstva by měla být z funkčního materiálu. Druhá vrstva určuje celkovou hřejivost oděvu. Jako poslední by si dítě mělo obléknout svršek z voděodolného materiálu, který je ale zároveň prodyšný. Podívejte se na video, ve kterém odbornice přináší další rady.