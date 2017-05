Hanba, že komunisté stále sedí v parlamentu! Ministr kultury rozčílil poslance KSČM

dnes | V Poslanecké sněmovně ve čtvrtek proběhla ostrá slovní přestřelka mezi ministrem kultury Danielem Hermanem a poslanci KSČM. Poté, co Herman označil za hanbu české politiky přítomnost komunistů v parlamentu, se ozvalo bušení do lavic. "Není potřeba bušit do nábytku," uklidňoval situaci předseda sněmovny Jan Hamáček. Herman reagoval na diskusi mezi předsedou KSČM Vojtěchem Filipem a ministrem obrany Martinem Stropnickým. Týkala se spolupráce české čtvrté brigády rychlého nasazení a německé 10. obrněné divize. Filip kritizoval, že se česká jednotka podřídí německému velení. Stropnický to odmítl.