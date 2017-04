Hledal jsem místo, kde bych se cítil normálně. Tomáše Kluse odvezli do Bohnic

dnes | Organizátoři festivalu Mezi Ploty zveřejnili další propagační spot. Hlavní postavou videa ke kampani Patříš do Bohnic se stal zpěvák Tomáš Klus. Ten na záběrech sedí v sanitce a hledá místo, kde by se cítil normálně, protože svět venku je podle něj plný arogance, bezohlednosti a lhostejnosti. Vzápětí se za ním zavřou dveře sanitky a odvážejí ho do Bohnic. Video je další v řadě propagačních spotů k festivalu, který letos slaví 25 let.