Kamion vjel na koleje, i když vlak houkal. Náraz a vykolejení natočila kamera

Záběry páteční srážky osobního vlaku s kamionem na Příbramsku ukazují, že jednoznačným viníkem havárie je řidič nákladního vozu. Na videu, které zveřejnila firma AŽD Praha, je vidět, že při přejíždění přejezdu řidič nereagoval ani na vytrvalé houkání strojvedoucího. Při havárii se zranili 4 lidé.

Nehoda se stala v pátek odpoledne na přejezdu nedaleko Staré Huti u Dobříše, který není chráněn závorami, je vybaven výstražným křížem a značkou stop. Podle mluvčího Drážní inspekce Martina Drápala vznikla na vlaku škoda tři miliony korun, na nákladním autě 150 tisíc a na trati 20 tisíc korun.

Diskutující na internetu poukazují na fakt, že ačkoliv se to z kamerového záznamu nemusí zdát, přejezd bez závor a světelné signalizace, je prý nepřehledný.

"Je to opravdu složitý přejezd, který je kolikrát složitý pro osobní automobil, natož pro nákladní s vlekem. A co se týče světel na přejezdu - vzhledem k tomu, že se jedná o velmi frekventovaný přejezd, žádali jsme o umístěni světel v době, kdy probíhala rekonstrukce všech přejezdů, i jsme se chtěli finančně spolupodílet, ač je přejezd ve vlastnictví drah, ale bylo nám sděleno, že to není možné, že to v projektu není," napsala na sociální síit facebook Zdena Minichthalerová.