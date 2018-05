Mluvili jsme s nejvyvinutější robotkou: Roboti a lidé mají mít odlišná práva

dnes | Co se týče lidských práv, lidé mají stále co dělat, myslí si robotka Sophia. Roboti a lidé by ale podle ní měli mít odlišná práva. Sophia působí lidsky, stále jde ale poznat, že je to stroj. Například její pohyby i hlas jsou mírně trhané. Podívejte se na rozhovor s robotkou Sophií, který jsme natočili na veletrhu Týden inovací.