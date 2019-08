Na Chrudimsku shořel kombajn. Kontrolujte a mažte stroje, radí hasiči

Hasiči likvidovali 8. srpna požár kombajnu u obce Dobrkov na Chrudimsku. Jen několik dní poté, co Hasičský záchranný sbor ČR informoval o nárůstu požárů na polích v době žní. Zemědělci by podle hasičů měli předem kontrolovat elektroinstalaci, palivové soustavy a promazat třecí plochy, které se mohou nadměrně zahřívat. Stroje by také měly mít lapače jisker a hasicí přístroje. Ze statistiky vedené od roku 2006 vznikají každoročně během dvou prázdninových měsíců desítky požárů zemědělské techniky. Nejvíce jich bylo v roce 2015. Hořelo 119 strojů, loni 116. Škody se každoročně počítají v desítkách milionů korun. Hasiči varují, že počet požárů zemědělské techniky bude i letos vysoký.