Návrat divokých koní. Pražská Zoo poslala do Mongolska další koně Převalského

dnes | Pražské zoo se podařilo úspěšně přepravit do oblasti Tachin Tal na západě Mongolska tři klisny koně Převalského. Klisny Tárik, Tara a Spina před vypuštěním do volné přírody stráví přibližně rok v aklimatizační ohradě. Klisny cestovaly z pražských Kbel od úterý, na místě byly po dvacetihodinovém letu ve středu v devět hodin večer místního času. "Počet koní Převalského, které jsme ve spolupráci s Armádou České republiky přepravili z Evropy do západního Mongolska, se tak zvýšil na 34," uvedl ředitel Zoo Praha Miroslav Bobek. Stádo koní Převalského v chráněné oblasti Velká Gobi B čítá přes 270 kusů.