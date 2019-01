Plzeň vs. Most. Kvalitu života v Česku ovlivňuje dojezdová vzdálenost i exekuce

dnes | Nerovnost v kvalitě života mezi českými regiony i v rámci nich je veliká a souvisí s politickým chováním lidí. Najdou se i výjimky, jako jsou například města Kolín nebo Planá. Podle sociologa Daniela Prokopa by se společnost měla zaměřit na to, co některé regiony omezuje, jako je předlužení a exekuce nebo špatná kvalita vzdělávání v chudších oblastech. Lépe by měly spolupracovat také obce, kraje a státní správa například v oblasti bydlení.