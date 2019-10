Bývalý ministr zdravotnictví za ČSSD a středočeský hejtman David Rath by měl do dnešních 18 hodin nastoupit do ruzyňské věznice, aby si začal odpykávat sedmiletý trest za korupci při zadávání tendru na rekonstrukci zámku Buštěhrad na Kladensku. V kauze bylo kromě Ratha obžalováno dalších deset lidí. Také některé z nich uznal soud vinnými.

