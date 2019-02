Tonda z Mostu!: Role mi sedla, i když jsem z Prahy

27. 2. | V pondělí večer Česká televize odvysílala poslední díl proslulého seriálu Most!. Ten sledovalo přes 1,6 milionu diváků a zařadil se mezi nejúspěšnější pořady dne. Unikátní projekt vyšvihl do povědomí lidí řadu začínajících herců, jedním z nich je i mladý herec Filip František Červenka, který ztvárnil slušného puberťáka Tondu. Most! je vůbec nejúspěšnějším seriálem kreativního dua Jan Prušinovský a Petr Kolečko.