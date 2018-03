Útočník přepadl muže u vchodu do domu. Povalil ho a ukradl mu peněženku

dnes | Útočník oloupil osmašedesátiletého muže, který se vracel domů. Nejdříve se s ním dal do řeči a pochválil mu psa. Následně muže sledoval a počkal, až začne odemykat dům. V ten okamžik se na něj natlačil a ze zadní kapsy se mu pokusil ukrást peněženku. To se mu ale nepovedlo a v chodbě domu ho povalil na zem, kde mu to již vyšlo. Pak i s peněženkou se skoro pěti tisíci korunami utekl. Jestliže útočníka poznáváte, volejte linku 158.