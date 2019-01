Ve sněhové vánici na Božím Daru zapadlo několik aut

dnes | Kvůli neustávajícímu sněžení a silnému větru jsou do odvolání uzavřeny všechny silnice do Božího Daru na Karlovarsku, včetně silnice I/25 z Jáchymova na Boží Dar a hraničního přechodu do Německa.