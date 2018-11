Větší sprosťárnu jsem v životě nezažil. Babiš se poprvé vyjádřil k reportáži

14. 11. | "Máme k dispozici dostatek fotodokumentace, která tyto sprosté lži vyvrátí," řekl premiér Andrej Babiš k pobytu svého syna na Krymu. Babiš tvrdí, že mu policie volala, když našla jeho syna v autě v hrozném stavu. Poté byl podle Babiše jeho syn převezen na psychiatrii do Havlíčkova Brodu. "Všechny ty sprosté konstrukce, které tady někdo vymýšlí, jsou sprostá lež," dodal. "Pokud někdo přijde neohlášen do bytu a zneužije člověka, který má schizofrenii, nastudujte si, co to je, tak k tomu nemám slov," řekl Babiš. Sledujte celé první veřejné vyjádření Andreje Babiše od zveřejnění reportáže Televize Seznam.