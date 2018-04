Vítejte v bytě Jaroslava Folgara. Skauti ho po dvaceti letech odpečetili

dnes | V malém bytě pod střechou žižkovského činžáku žil Jaroslav Foglar dvacet let až do své smrti. Kvůli sporům o dědictví byl byt od té doby zapečetěn. Otevření se dočkal až nyní, kdy přešel do rukou Skautské nadace. Když skauti do maličkého 2+1 poprvé vkročili, našli zde mnohá tajemství. Sledujte ve videu.