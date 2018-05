Železniční tepně pod Vyšehradem hrozí demolice. Pokud dojde k uzavírce, vlaky skončí na Smíchově

dnes | Železničnímu mostu mezi Výtoní a Smíchovem hrozí demolice. Vychází to ze studie, kterou si nechala vypracovat Správa železniční dopravní cesty. Původně měl být most kompletně opraven a jeho životnost prodloužena o dalších 30 let. SŽDC chce vybudovat novou konstrukci s ponecháním nynější spodní stavby. Ta by však musela projít rozsáhlou rekonstrukcí, která by mohla začít nejdříve za čtyři roky.