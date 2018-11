Lucie Vondráčková jako přestárlý diblík. U filmu The Perfect Kiss se smějete blbosti

dnes | Snímek The Perfect Kiss s Lucií Vondráčkovou v hlavní roli se točil v Kanadě. S romantickou komedií to nemá nic společného, tvrdí kritik Kamil Fila. Je to uřvané, postavy se chovají jako desetiletá děcka bez rozumu, tvrdí Fila a doporučuje divákům, aby šli do kina v partě a ironicky se filmu smáli.