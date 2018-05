Škoda Auto spustí příští rok předprodej elektrovozů, Siemens a ČEZ budují nutnou infrastrukturu

dnes | Škodovka začne dodávat zákazníkům svá první elektroauta v roce 2020. Objednávka v rámci začne na tyto první čtyři modely elektrovozů přijímat v polovině roku 2019, uvedl výkonný ředitel Škody Auto Luboš Vlček, který se spolu s Eduardem Palíškem, generálním ředitelem Siemens Česká Republika, a Kamilem Čermákem, generálním ředitelem ČEZ ESCO, zúčastnil debaty HN o elektromobilitě. Zatímco Škodovka chce do roku 2025 investovat do vývoje a spuštění výroby až deseti modelů elektrovozů dvě miliardy eur, Siemens a ČEZ investují miliardy do rozvoje potřebné infrastruktury, včetně rozšíření sítě dobíjecích stanic.