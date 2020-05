V posledním květnovém týdnu se rozvolnila většina zbylých restrikcí, do škol se vrátila aspoň část dětí, roušky už nejsou všude povinné. Ekonomiku ovšem to nejtěžší teprve čeká - nezaměstnanost půjde nahoru, některé obory se budou vzpamatovávat i několik let, sníží se spotřeba domácností.