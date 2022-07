Za deset dní ujel na kole 4889 kilometrů. Halucinace jsou běžná součást závodu, říká

"Za deset dnů jsem naspal 18 hodin. Ten, kdo spí méně, má větší šanci vyhrát. Halucinace a spánkové deprivace jsou běžné doplňky závodu," říká cyklistický ultramaratonec Svaťa Božák, který vyhrál závod Race Across America, kde musí závodníci za dvanáct dní přejet Ameriku na kole. "Mám pouze plán dojet do cíle. Nepracuji s možností, že bych to vzdal. Stále se snažím posouvat hranice," dodává.

