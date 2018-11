Babiš do vazby nepatří, státní zástupci by neměli nejmenší šanci uspět, tvrdí Sokol

dnes | Obhajoba by namítala, že pokud se Babiš se synem chtěli domlouvat, tak to mohli dělat mnohem dříve, navíc méně hlasitě, míní advokát Tomáš Sokol. Po vazbě pro premiéra volala kvůli údajnému ovlivňování jeho spoluobviněného syna část politiků. Ten argument by byl po tolika měsících trestního stíhání tak zesláblý, že by ho žádný soudce v tomto státě neakceptoval, je přesvědčený Sokol. Babišova funkce podle něj stíhání zatěžuje. Osoba obviněného premiéra vždycky povede k závěrům, že to bylo nějak ovlivněno.