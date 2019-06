Babiš hájí zájmy Česka, ne své. Dopad auditu může být až 30 miliard, říká Dostálová

dnes | Kdybychom všechno odsouhlasili, co v auditu je, může jít až o 30 miliard a bude to mít nedozírný dopad do stovek firem v České republice. České zákony může vykládat jen český soud. Demonstrace nejsou kvůli auditu, Babiš hájí tvrdě zájmy Česka, říká ministryně pro místní rozvoj za ANO Klára Dostálová. Premiér je od toho, aby hájil české zájmy, jsem ráda, že hovoří čtyřmi jazyky, jednání probíhají hlavně v kuloárech, dodává. Babiš podle ní ve věci dotací postupoval tak, jak měl a v souladu s českými zákony.