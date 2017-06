Babiš neřídí v Agrofertu vše, jeho kritik Rada je diletant, vykládá nepravdy, tvrdí Feranec

dnes | Poškozuje to Agrofert obchodně, jsem přesvědčen, že tu společnost zachránil, je to ze strany pana Rady velmi neférové, ta firma by bez vstupu Agrofertu zkrachovala, je to oběť vlastního velikášství, viděl jsem se s ním tisíckrát, působí velmi přesvědčivě, když člověk zkoumá důsledky jeho rozhodnutí, tak to přesvědčivé není, říká bývalý zaměstnanec Agrofertu a dnes náměstek ministra dopravy Milan Feranec o kritikovi Andreje Babiše Bohumíru Radovi. Podle Ferance je Rada člověk, který žije ve vlastním světě a jeho firma dlužila Agrofertu velké peníze.