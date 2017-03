Babišova vláda? Hrozí pád na totální dno. ODS dohodou se Soukromníky sjednocuje pravici, říká Fiala

dnes | Hrozí pád na totální dno, hrozí vlády Andreje Babiše či komunistů, my se tady bavíme o Ivo Valentovi, gratuluji mu k Parlamentním listům, my máme ale dohodu se Stranou soukromníků, nezkoumám, kdo koho financuje, pan senátor Valenta je i jeden ze sponzorů ODS, spolupracovat budeme se Soukromníky, to je signál pro voliče, že ODS sjednocuje část pravice, snažíme se integrovat a přesvědčit pravicové voliče, abychom zastavili a vyměnili levicovo-populistickou vládu, říká předseda ODS Petr Fiala.