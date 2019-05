Babišův střet zájmů? Lidé ho sponzorují ze svých daní, lítají tu miliony, říká Bartoš

dnes | Ten audit tu měl být už v lednu. To, že se to protáhlo přes evropské volby, je zásadní problém, tvrdí předseda Pirátů Ivan Bartoš. Podle předběžné zprávy Evropské komise, která dorazila do Česka, je premiér a šéf hnutí ANO ve střetu zájmů. Česku navíc hrozí, že bude muset vracet dotace pro Agrofert. Doufám, že si Andrej Babiš nasadí kšiltovku, vzpomene si na heslo z billboardů a začne tvrdě a nekompromisně od firem peníze vymáhat zpět.