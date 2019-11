Jsem rád, že jsem tu dobu zažil, můžu být vděčný za to, co máme dnes, filmařům se do natáčení období komunismu moc nechce, možná mají strach, že by nebyli objektivní, protože je to ještě čerstvé, nebo jsou lidi z toho tématu už trochu unavení. Nejhorší je točit dobu, kterou všichni pamatují, říká Ivan Zachariáš, režisér nové série HBO Bez vědomí, která má dnes premiéru