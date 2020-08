Člověk je jako systém, důležité je sebeměření, proto pracujeme s daty. Měříme biomarkery a sledujeme, co s námi dělá, když v těle něco změníme, líčí Veronika Allister. Biohacking propojuje to, co dávno existuje, s moderní vědou. Neumíme poslouchat svoje tělo, před 10 lety jsem ho tak dobře neznala. Nehrajeme si na to, že jsme lepší než lékaři, bez nich bychom to nedokázali, dodává.