„Nebudu zastírat, že má člověk občas strach, ale v prvním plánu je, že máte možnost lidem názorně ukázat, jak to vypadá. Život v Izraeli člověka naučí, že v části země je to rutina,” popisuje blízkovýchodní zpravodaj České televize David Borek ostřelování raketami. V zemi znovu začalo přibývat případů koronaviru. „Izraelci nejsou na další lockdown připravení, je to lekce z psychologie," dodává.