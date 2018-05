Branky, body, kokoti? Jsem pro každou špatnost, je dobře, že je to tak drzý, říká moderátorka

dnes | Kokoti jsou muži, kteří mají pocit, že mám jako žena od přírody superschopnost k vytírání podlah, líčí herečka Tereza Dočkalová. Držitelka ceny Thálie se stala moderátorkou nového videoformátu Branky, body, kokoti. Tým scenáristek v něm provokativní formou upozorňuje na témata týkající se postavení žen a chování mužů. Pokud to někdo nebere jako nadsázku, tak možná nemá smysl pro humor, mám pocit, že to lidi brali pozitivně, říká Dočkalová. Doufám, že by to mělo vyprovokovat k nějaké debatě, dodává.