Trénoval jsem v pandemii v garáži, strašně jsem dřel, jak se situace zlepšovala, vyjel jsem do Itálie, kde mám oba trenéry. Když porazíte dobrého soupeře, je to nekonečná smršť emocí, koncentrace je v šermu zásadní, říká bronzový medailista v šermu Alexander Choupenitch. Jsem rád nejen za sebe, ale za celý šermířský svaz, ještě před Riem to byl jen velký sen na olympiádu jet, dodává.