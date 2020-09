Brzo zčervená celé Česko, Praha situaci nepodcenila, první jsme nařizovali roušky v MHD, tyhle pravomoci jsme s koncem nouzového stavu ztratili. Teď hrajeme druhé housle, děláme, co je v našich možnostech. Chráníme seniory, řešíme rozšíření možností testování. Do programu pro podnikatele Covid Praha jsme nalili 650 milionů, mohli jsme to dělat jen z evropských peněz na inovace, říká Zdeněk Hřib.