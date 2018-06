Bydlení bez zásluh? Brno našlo odvahu a pochopilo, že lidé v nouzi z města nezmizí, říká Milota

dnes | Je nutné ptát se lidí, co potřebují, ne na to, co předtím musí udělat, aby si své bydlení zasloužili, míní Jan Milota z IQ Roma servis. V Brně pomáhá uvádět do praxe program sociálního bydlení, který se po roce fungování podle města osvědčil. Z 50 vylosovaných rodin si bydlení udrželo 48. Systém postavený na zásluhovosti je žalostně neúspěšný, zaviněnost můžeme promítnout do následné práce s lidmi, ale nemůžeme tím podmiňovat vstup do bydlení, tvrdí Milota. Stabilita v bydlení má obrovský vliv na schopnost lidí najít si zaměstnání, na vzdělání dětí i na zlepšení jejich zdravotního stavu, dodává.