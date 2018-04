Bylo nám zle, dotkli jsme se věcí, které budou lidi bolet, říká autor komiksu o kauze týraných dětí

dnes | Ten komiks je o tom, jak blízko k šílenství my všichni za určitých okolností máme, tvrdí Marek Šindelka, scénárista knihy Svatá Barbora. Příběh je inspirovaný takzvanou kuřimskou kauzou, tedy zamotaným případem týraní dvou malých chlapců. Na začátku nás zajímal mediální kontext celé kauzy, přišlo nám bizarní, co se to stalo s českou společností, líčí Šindelka. V určitém momentu jsem se ale rozhodli ty dva týrané chlapce z příběhu vypustit, byl to pro nás zásadní morální konflikt, dodává.