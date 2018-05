Část Němců si oblíbila porno se ženami v hidžábech. Socioložka: Souvisí to s pokořením uprchlíků

dnes | Lidé, kteří nechtějí přijímat uprchlíky, se bojí znásilňování našich žen, zároveň se ale dívají na porno s uprchlicemi, říká Iva Baslarová. Podle ní nejde o sexuální preferenci, ale o mocenský nástroj. Na to, že se v Německu zvýšil zájem o podobný obsah, upozornil tamní týdeník Die Zeit, který zjištění podložil statistikou serverů nabízejících tato videa. Nejde o kvantitu, jde o to, že se tenhle trend vůbec objevil, že je potřeba mít porno s uprchlicemi s hidžábem, tedy aby to byly muslimky, upozorňuje Baslarová.