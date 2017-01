Cenzura a úřad na pravdu? Pouze obrana před ruským dezinformačním vlivem, říká Honzejk. Duel DVTV

dnes | Nechápu, co komu na zřízení Centra proti kybernetické bezpečnosti a terorismu vadí, může to vadit člověku, který nevěří, ža tady probíhá cílená dezinformační kampaň, nebo člověku, který se na tom podílí, říká komentátor Hospodářských novin Petr Honzejk. Kolem vzniku tohoto útvaru je řada mýtů, netvrdil bych, že se jedná o cenzuru, ale je to něco jako úřad na pravdu, selektivní vybírání názorů a orazítkování pravdy, nemyslím si, že by to měli dělat úředníci či nějaký útvar, ještě pod silovým ministerstvem, kterým vnitro je, oponuje předseda Pirátské strany Ivan Bartoš a dodává, že nepatří ani do jedné škatulky.