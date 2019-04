Češi a práce? Jsme líní a rádi si lžeme, bojíme se toho, co je důležité, říká Gamrot

dnes | Hlava každý den vymýšlí scénář, jak by bylo krásné, kdyby se tělo do důležité činnosti nemuselo pouštět, popisuje prokrastinaci lektor time managementu Daniel Gamrot. Vědomý odpočinek je ale důležitý, odpočaté tělo a mysl podávají dobrý výkon, člověk by měl tělo poslouchat, míní. Ráno jsem tři hodiny nejvýkonnější, pak přijde údolí smrti, kdy se nedá přemýšlet nad ničím smysluplným, a pak chytnu druhý dech, dodává Gamrot.