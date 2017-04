Chaloupka: Kandidatura na prezidenta? Asi jsem šílenec, Babiš nás vrací do 50. let, Zeman na východ

dnes | Názor na pana Babiše vám řeknu, až budu prezidentem a budu mít ochranku, mám velmi negativní názor na osobu pana Babiše a na to, co on provádí s touto zemí, je to názor, který zveřejňuji už pět roků, pan Babiš likviduje soukromé podnikatele, zatím se nestřílí lidé za politický názor, zatím ještě, ale mám pocit, že se vracíme do doby, kdy jsme byli pod nadvládou Sovětského svazu, tam to žene duo Andrej Babiš a Miloš Zeman, říká exposlanec Otto Chaloupka, který oznámil kandidaturu na prezidenta. Andreje Babiše by prý předsedou vlády nejmenoval. Chaloupkovy názory a podmínka za šíření nenávisti k romské menšině údajně nejsou překážkou.