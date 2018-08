Manipulují s námi mocižrouti, jsou všude kolem nás, chci je krotit, říká Kratina

dnes | Důležité je člověčenství a škola života, nadhled a zdravý selský rozum, tvrdí herec Vladimír Kratina, který v Praze 2 kandiduje za ODS do Senátu. Mocižrouti prý s lidmi manipulují pomocí marketingového inženýrství. Spousta lidí ve veřejném prostoru se zabývá detaily a nedostanou se na podstatu, míní Kratina, kterého odmítl podpořit Václav Klaus ml. Dá raději hlas kandidátovi SPD Ladislavu Jaklovi. Pana Klause neznám, je to jeho názor, nezajímám se o to, neberu to jako nějaký boj, reaguje Kratina.