Covid pas bude k cestování, ale záleží, kam pojedete a na podmínkách dané země, už dnes vydáváme certifikáty, od 1. 6. bude mít každý nový evropský certifikát, aplikaci očekáváme v polovině června. Je to rozhodně cesta k bezpečnému otevření všeho, věřím, že je to cesta k normálnímu životu, říká vládní zmocněnec pro IT a digitalizaci Vladimír Dzurilla.