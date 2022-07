Další přešlapy už hnutí STAN nepotkají. Statisticky vzato máme vybráno, říká Lacina

"To, co se stalo v kauze Dozimetr, není možné uhlídat. Stalo se to všem politickým stranám a je důležité, jestli jsou na to schopné reagovat. Za Prahu jsme reagovali tvrdě a rychle," tvrdí nově zvolený místopředseda hnutí STAN a poslanec Jan Lacina. "Podcenili jsme ten obrovský úspěch ve volbách, klíčoví lidé odešli na ministerstva a vzali si s sebou nejšikovnější lidi z centrály," říká.

Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, dejte nám, prosím, vědět prostřednictvím kontaktního formuláře. Děkujeme!