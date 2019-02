Přibáň: Čína je sci-fi, mizí tam lidé, mají neuvěřitelné technologie na špehování

dnes | V Číně se potvrzují nejhorší noční můry, jsou tam tábory, do kterých vás strčí a nikdo nezjistí, co se s vámi stalo. Podle odhadů je tam až milion lidí. Pro nás byla Čína jediná možnost, jak se vyhnout Afghánistánu, myslel jsem si, že si umím představit, co ta totalita tam znamená, ale tam má člověk pocit, jako by se ocitl ve sci-fi, líčí cestovatel Dan Přibáň čtyři dny v Číně, kam se dostali v rámci poslední výpravy legendárních trabantů. Dodává, že není na světě většího bratra než Čína, čtyři dny tam byly prý ty nejobskurnější, jaké v životě zažil. Je to jako šílená komedie, když můžete vyjet, ale ne když tam musíte žít, dodává.