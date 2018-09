Děti chtějí někomu říkat mámo a být milovány, hledáme tisíce pěstounů, říká Oktabcová

dnes | Snažíme se omezit ústavní péči hlavně u dětí do sedmi let věku, mimo rodinu vyrůstá v Ćesku asi osm tisíc dětí, děti do pěstounské péče nejsou právně volné, mají kontakt s původní rodinou. Hledání náhradních rodičů je nekonečná práce, říká Marie Oktabcová z projektu Hledáme rodiče. Dodává, že často trvá několik let, než se někdo rozhodne být pěstounem, finance za pěstounství jsou podle ní důležité, ale podle ní jsou snazší způsoby, jak si je vydělat.