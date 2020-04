Neznamená to, že děti budou hladové, jídelna ale možná nepojede v režimu, na který jsme zvyklí. Čekáme na pokyny, které přijdou do konce dubna, říká ministr školství Robert Plaga. To, že vláda dosud neřekla, kdy budou maturity a přijímací zkoušky, za chybu nepovažuje. Snažím se nechrlit termíny. Nesoutěžíme s ostatními zeměmi, kdo bude první. Za zvládání krize bych dal vládě lepší dvojku, dodává.