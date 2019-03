Dostal: Amatérský doping je organizovaná kriminální činnost, lidé se neumí natrénovat

dnes | Zdraví je hlavní hodnota, pro mnoho sportovců ale je to pocit úspěchu, ale znám několik vrcholových sportovců, na světové špičce, kteří by nevyměnili úspěch za zdraví. Je to strašná dřina, musíte obětovat všechno, nakonec rozhoduje hlava. Vrcholový sport se změnil, lidé to chápou jako že to není jediné jejich naplnění, my jsme začínali a byla to jediná možnost vycestovat, říká Jiří Dostal z Centra sportovní medicíny a také konzultant Českého olympijského výboru. Horší než pár dopujících sportovců je masové užívání dopingu mezi sportujícími lidmi, nemají kontrolu nad tím, co si mohou vzít, je to spíš lenost a jejich neschopnost se natrénovat, dodává.