Dostala se mezi nejlepší. Na Stanford mi pomohly i dobrovolnické aktivity a koníčky, říká studentka

dnes | Jsem stoprocentně nadšená, byl to můj velký sen už několik let, chtěla jsem jít do zahraničí, uspěla jsem svojí všestranností, hodně sportuji, navštívila jsem několik kontinentů, bydlela jsem v budhistickém kostele u mnichů v Barmě a učila tam dívky angličtinu, pomáhala jsem v nadaci Terezy Maxové, zajímám se i o ženská práva, založila jsem nadační fond, říká osmnáctiletá studentka Barbora Davidová a dodává, že na prestižní univerzitu Stanford ji pomohli dostat i učitelé na gymnáziu PORG. Podle svých slov mířila hlavně na školu, kde se může až později rozhodnout, čím chce být. Čas prý není nic limitujícího, důležité je podle ní dát do věcí hlavně nadšení.