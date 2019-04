Dřív jsem se nesnášel, teď jsem na vrcholu, nemůžu být jen bohém, říká Plachetka

dnes | Lidé ve mně viděli přírodní talent, já ale vím, že za tím jsou stovky hodin práce, upozorňuje basbarytonista Adam Plachetka, který dobyl světová pódia. V historii opery už jsme to nejlepší slyšeli, nemá smysl být kopií někoho, kdo to dělal dokonale. Snažím se hledat svoje přístupy a dát do rolí něco ze sebe, říká. Na leden příštího roku chystá velký koncert v O2 areně. Je to výzva, nikdo z našich klasiků takový koncert neudělal, část hostů bude i z popu, popisuje Plachetka.